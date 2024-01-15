Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп

Верховная Рада завтра не будет рассматривать вопрос отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"Разослали повестку дня работы Парламента на завтра. И угадайте какого вопроса там нет? Опять нет изменений по Комитетам и отзыва Безуглой с должности заместителя оборонного Комитета", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вопрос отставки, возможно, будет поднят в зале другими депутатами.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.