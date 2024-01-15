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Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 13:51  •  3428 просмотра

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Верховная Рада завтра вероятно не будет рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Верховная Рада завтра не будет рассматривать вопрос отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"Разослали повестку дня работы Парламента на завтра. И угадайте какого вопроса там нет? Опять нет изменений по Комитетам и отзыва Безуглой с должности заместителя оборонного Комитета", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вопрос отставки, возможно, будет поднят в зале другими депутатами.

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Рада завтра не планує розглядати питання відкликання Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету - нардеп
Parliament does not plan to consider recalling Bezuhla from the post of deputy head of the defense committee tomorrow - MP
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Верховная Рада завтра вероятно не будет рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".

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"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Министры иностранных дел россии и Ирана сергей лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

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лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.

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Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк

Фрегат "адмирал макаров", вооруженный восемью ракетами "калибр", находится на боевом дежурстве. Также фиксируется нетипичное для данного времени развертывание 12 вражеских кораблей в Азовском и Черном морях.

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Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк

Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

Компания Microsoft стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, обогнав Apple, во многом благодаря своему акценту на генеративном искусственном интеллекте. Рост Microsoft, рыночная капитализация которой составляет 2,887 триллиона долларов, контрастирует с проблемами Apple на ключевых рынках и падением спроса на iPhone.

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Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков

россияне планируют провести массовую мобилизацию, в том числе подростков, на оккупированной территории Херсонской области до 15 апреля.

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россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков

А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря

Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50, который использовался для разведки и наведения ракетных ударов. Ожидается, что это существенно повлияет и, возможно, отсрочит будущие ракетные атаки на Украину.

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А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря