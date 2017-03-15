Рада запрацює в нормальному режимі, щойно А.Парубій повернеться до парламенту — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада повернеться до нормальної роботи, як тільки голова Верховної Ради повернеться до парламенту. Про це на брифінгу у кулуарах ВР заявив народний депутат Андрій Тетерук, передає корреспондент УНН.
“Робота парламенту буде повернена до нормального руслу, після того як Андрій Парубій повернеться в Раду”, — сказав парламентар.
Він додав, що “жодні інформаційні закиди щодо того, що тут відбуваються незаконні дії, позбавлені сенсу”.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.
Як повідомляв УНН, фракція “Народний фронт” планує висловити недовіру віце-спікеру Верховної Ради Оксани Сироїд і ініціюватиме її відставку.
Також нагадаємо, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов'янська.