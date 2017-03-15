Рада заработает в нормальном режиме, как только А.Парубий вернется в парламент - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада вернется к нормальной работе, как только председатель Верховной Рады вернется в парламент. Об этом на брифинге в кулуарах ВР заявил народный депутат Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.
"Работа парламента будет возвращена в нормальное русло, после того как Андрей Парубий вернется в Раду", - сказал парламентарий.
Он добавил, что "никакие информационные упреки о том, что здесь происходят незаконные действия, лишены смысла".
Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента .
Как сообщал УНН, фракция "Народный фронт" планирует выразить недоверие вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид и инициировать ее отставку.
Также напомним, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители , которые участвовали в инциденте у Славянска.