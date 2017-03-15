Рада заработает в нормальном режиме, как только А.Парубий вернется в парламент - нардеп

"Работа парламента будет возвращена в нормальное русло, после того как Андрей Парубий вернется в Раду", - сказал парламентарий.

Он добавил, что "никакие информационные упреки о том, что здесь происходят незаконные действия, лишены смысла".

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента .

Как сообщал УНН, фракция "Народный фронт" планирует выразить недоверие вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид и инициировать ее отставку.

Также напомним, нардеп Андрей Тетерук пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители , которые участвовали в инциденте у Славянска.