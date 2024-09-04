Рада заборонила пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії в молочних продуктах і дитячому харчуванні. Також заборонено використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах, за порушення передбачені штрафи.
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №5148, який забороняє використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах та у дитячому харчуванні. Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева, передає УНН.
Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №5148 "Про внесення змін щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми"
Відтепер діятиме заборона на:
- використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;
- використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
- використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах.
Також, як повідомляється, будуть вводитися штрафні санкції за порушення.
Доповнення
У першому читанні законопроєкт було ухвалено ще у вересні 2021 року.
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