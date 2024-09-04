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Рада заборонила пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні

Рада заборонила пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні

Київ • УНН

 • 24755 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії в молочних продуктах і дитячому харчуванні. Також заборонено використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах, за порушення передбачені штрафи.

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №5148, який забороняє використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах та у дитячому харчуванні. Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева, передає УНН

Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №5148 "Про внесення змін щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми"

- написала Мезенцева. 

Відтепер діятиме заборона на:

  • використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;
  • використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
  • використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах.

Також, як повідомляється, будуть вводитися штрафні санкції за порушення. 

Доповнення

У першому читанні законопроєкт було ухвалено ще у вересні 2021 року. 

Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський02.09.24, 17:54 • 17461 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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