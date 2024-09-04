Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о запрете использования пальмового масла в молочных продуктах и детском питании. Также запрещено использование гидрогенизированного пальмового масла в кондитерских изделиях, за нарушение предусмотрены штрафы.
Парламент во втором чтении принял законопроект №5148, который запрещает использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах и в детском питании. Об этом сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Мария Мезенцева, передает УНН.
Верховная Рада приняла важный законопроект №5148 "О внесении изменений по повышению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми"
Отныне будет действовать запрет на:
- использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
- использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
- использование гидрогенизированного пальмового масла в кондитерских изделиях
Также, как сообщается, будут вводиться штрафные санкции за нарушения.
Дополнение
В первом чтении законопроект был принят еще в сентябре 2021 года.
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