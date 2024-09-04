Рада запретила пальмовое масло в молочных продуктах и детском питании

Парламент во втором чтении принял законопроект №5148, который запрещает использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах и в детском питании. Об этом сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Мария Мезенцева, передает УНН.

Верховная Рада приняла важный законопроект №5148 "О внесении изменений по повышению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми" - написала Мезенцева.

Отныне будет действовать запрет на:

использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;

использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;

использование гидрогенизированного пальмового масла в кондитерских изделиях

Также, как сообщается, будут вводиться штрафные санкции за нарушения.

Дополнение



В первом чтении законопроект был принят еще в сентябре 2021 года.



Створюємо програму безоплатного харчування для дітей у початковій школі - Зеленський