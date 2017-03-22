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Рада заборонила зберігати посаду за мобілізованими мерами після завершення повноважень

Рада заборонила зберігати посаду за мобілізованими мерами після завершення повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Мери, яких було призвано до війська за мобілізацією, не зберігатимуть свою посаду після демобілізації в разі завершення терміну повноважень. Парламентарі 229 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законом передбачається, що за названими особами не зберігається місце роботи, посада і не компенсується із бюджету середній заробіток.

При цьому передбачається, що у випадку, коли на день закінчення повноважень такий депутат місцевої ради проходив військову службу у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або був прийнятий на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, гарантії щодо надання попередньої роботи (посади) колишньому депутату, передбачені цієї статтею, реалізуються після його демобілізації.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.

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