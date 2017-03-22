Рада запретила сохранять должность за мобилизованными мэрами после завершения полномочий

Законом предусматривается, что за указанными лицами не сохраняется место работы, должность и не компенсируется из бюджета средний заработок.

При этом предполагается, что в случае, когда в день окончания полномочий такой депутат местного совета проходил военную службу в связи с призывом на срочную военную службу, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или был принят на военную службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявление решения о проведении мобилизации и (или) введение военного положения на срок до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации, гарантии предоставления прежней работы (должности) бывшему депутату, предусмотренные этой статьей, реализуются после его демобилизации.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.