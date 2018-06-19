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Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати, передає кореспондент УНН.

При цьому передбачається, що розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини здійснюється на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Вимоги щодо розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Крім цього згідно з законом з метою здійснення нагляду за станом збереження об’єкта всесвітньої спадщини центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, створюється наглядова рада, порядок формування якої визначається Кабінетом Міністрів України. Типове положення про наглядову раду об’єкта всесвітньої спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наглядова рада об’єкта всесвітньої спадщини є колегіальним органом, склад якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко відповідно до статті 93 та частини другої статті 125 Конституції України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Як повідомляв УНН, Спікер парламенту Андрій Парубій спрямував проект закону (реєстр. №8497) щодо започаткування роботи Вищого антикорупційного суду до Комітету з питань правової політики з дорученням терміново розглянути.

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