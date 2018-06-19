Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата, передает корреспондент УНН.
При этом предполагается, что размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия осуществляется на основании разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия.
Требования по размещению рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия утверждаются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия.
Кроме этого по закону в целях осуществления надзора за состоянием сохранности объекта всемирного наследия центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия, создается наблюдательный совет, порядок формирования которой определяется Кабинетом Министров Украины. Типовое положение о наблюдательном совете объекта всемирного наследия утверждается Кабинетом Министров Украины.
Наблюдательный совет объекта всемирного наследия является коллегиальным органом, состав которого утверждает центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны культурного наследия.
Напомним, Президент Петр Порошенко соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".
Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий направил проект закона (рег. №8497) о начале работы Высшего антикоррупционного суда в Комитет по вопросам правовой политики с поручением срочно рассмотреть.