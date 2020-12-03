Рада заборонила місцевим депутатам і мерам голосувати під час засідань у випадку конфлікту інтересів

"Законопроект дуже простий – зараз депутати місцевих рад можуть заявити про конфлікт інтересів, і потім голосувати за питання. Після вступу у дію цього законопроекту, депутати місцевих рад після оголошення про наявність конфлікту інтересів не будуть мати права голосувати", - пояснив народний депутат Дмитро Гурін.

На думку авторів документу, у нормах профільних законів простежується очевидна правова колізія. З одного боку недолуге формулювання ст. 591 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє брати участь у прийнятті рішення [в умовах конфлікту інтересів] у разі самостійного публічного оголошення про це, а з іншого – ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 35 Закону "Про запобігання корупції" забороняє особі брати участь у прийнятті рішення після повідомлення про конфлікт інтересів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує викласти у новій редакції ч. 1 ст. 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та визначити, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала законопроект щодо підстав для відсутності нардепа на засіданнях.