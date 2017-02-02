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Рада Європи позитивно оцінила прогрес реформи децентралізації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Представники Ради Європи під час зустрічі з українською делегацією відзначили значний успіх, досягнутий Україною на шляху децентралізації, та закликали до продовження цієї реформи, а також підтвердили готовність і надалі надавати експертну та організаційну підтримку Україні у цій сфері, передає УНН з посиланням на прес-службу постійного представництва України в Раді Європи.

Рада Європи позитивно оцінила прогрес реформи децентралізації в Україні

“Ми ініціювали проведення цього заходу, оскільки в Раді Європи існує значний інтерес саме до реформи децентралізації. Мої колеги з інших держав-членів високо оцінили і досягнуті Україною результати в цій реформі, і відкритість української влади до діалогу та врахування практичних рекомендацій Ради Європи. Такі заходи дуже важливі ще й тому, що спростовують нав’язувану Росією тезу про те, що “в Україні немає реформ і якщо щось і відбувається, то лише погане”, — зазначив Постійний представник України Дмитро Кулеба.

Захід “Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи” організували Постійне представництво України при Раді Європи та Секретаріат Ради Європи. До складу української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром Г.Зубком увійшли перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та голова Шумської об’єднаної територіальної громади Тернопільщини Володимир Плетюк.

У рамках візиту Г.Зубко зустрівся із Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом та Головою Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером. Він детально поінформував їх про поточну ситуацію в Авдіївці та на Сході України загалом у зв’язку із активізацією російсько-терористичних угруповань.

У рамках заходу керівництво та держави-члени Ради Європи отримали максимально повну інформацію про хід реформи децентралізації. Геннадій Зубко закликав учасників заходу вважати децентралізацію одним з ключових і наскрізних пріоритетів плану дій Ради Європи для України.

Як повідомляв УНН, віце-премєр-міністр України Генадій Зубко заявив, що з 2015 року завдяки реформі децентралізації доходи місцевих бюджетів в Україні зросли на 49%.

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