Совет Европы положительно оценил прогресс реформы децентрализации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украины в этой сфере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины в Совете Европы.
"Мы инициировали проведение этого мероприятия, поскольку в Совете Европы существует значительный интерес именно к реформе децентрализации. Мои коллеги из других государств-членов высоко оценили и достигнутые Украиной результаты в этой реформе, и открытость украинской власти к диалогу и учета практических рекомендаций Совета Европы. Такие мероприятия очень важны еще и потому, что опровергают навязываемый Россией тезис о том, что "в Украине нет реформ и если что-то и происходит, то только плохое", - отметил Постоянный представитель Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие "Децентрализация в Украине: достижения и перспективы" организовали Постоянное представительство Украины при Совете Европы и Секретариат Совета Европы. В состав украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Г.Зубко вошли первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и председатель Шумской объединенной территориальной общины Тернопольской области Владимир Плетюк.
В рамках визита Г.Зубко встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом и председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером. Он подробно проинформировал их о текущей ситуации в Авдеевке и на Востоке Украины в целом в связи с активизацией российско-террористических группировок.
В рамках мероприятия руководство и государства-члены Совета Европы получили максимально полную информацию о ходе реформы децентрализации. Геннадий Зубко призвал участников мероприятия считать децентрализацию одним из ключевых и сквозных приоритетов плана действий Совета Европы для Украины.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что с 2015 года благодаря реформе децентрализации доходы местных бюджетов в Украине выросли на 49%.