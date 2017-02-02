Совет Европы положительно оценил прогресс реформы децентрализации в Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 17726 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 80080 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 27512 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 86247 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 147781 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 145418 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 150966 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158722 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167450 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140362 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 40607 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 38451 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 41482 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 36144 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 32277 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 34725 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 80035 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 223239 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 276746 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 476677 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 922 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 38983 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 38343 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 52216 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 73786 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Совет Европы положительно оценил прогресс реформы децентрализации в Украине

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украины в этой сфере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины в Совете Европы.

Совет Европы положительно оценил прогресс реформы децентрализации в Украине

"Мы инициировали проведение этого мероприятия, поскольку в Совете Европы существует значительный интерес именно к реформе децентрализации. Мои коллеги из других государств-членов высоко оценили и достигнутые Украиной результаты в этой реформе, и открытость украинской власти к диалогу и учета практических рекомендаций Совета Европы. Такие мероприятия очень важны еще и потому, что опровергают навязываемый Россией тезис о том, что "в Украине нет реформ и если что-то и происходит, то только плохое", - отметил Постоянный представитель Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие "Децентрализация в Украине: достижения и перспективы" организовали Постоянное представительство Украины при Совете Европы и Секретариат Совета Европы. В состав украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Г.Зубко вошли первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и председатель Шумской объединенной территориальной общины Тернопольской области Владимир Плетюк.

В рамках визита Г.Зубко встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом и председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером. Он подробно проинформировал их о текущей ситуации в Авдеевке и на Востоке Украины в целом в связи с активизацией российско-террористических группировок.

В рамках мероприятия руководство и государства-члены Совета Европы получили максимально полную информацию о ходе реформы децентрализации. Геннадий Зубко призвал участников мероприятия считать децентрализацию одним из ключевых и сквозных приоритетов плана действий Совета Европы для Украины.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что с 2015 года благодаря реформе децентрализации доходы местных бюджетов в Украине выросли на 49%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28