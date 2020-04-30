Рада Європи надала оцінку рішенню КСУ щодо судової реформи Зеленського

"До Конституційного Суду України надійшов лист голови департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Ханне Юнкер, у якому Суд поінформовано, що в рамках постійної співпраці між Радою Європи та Україною у сфері судової реформи, департаментом правосуддя та правової співпраці при генеральному директораті з прав людини та верховенства права здійснено оцінку двох, нещодавно прийнятих Конституційним Судом України рішень, а саме: № 2-р/2020 від 18 лютого 2020 року та № 4-р/2020 від 11 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вказану оцінку розробив залучений департаментом міжнародний експерт, який вивчає рішення Конституційного Суду України та їхню відповідність європейським стандартам щодо функціонування та організації судової влади, а також рекомендаціям, викладеним у висновку Венеційської комісії CDL-AD(2019)027-e "Про правову базу в Україні, що регулює діяльність Верховного Суду та органів судового самоврядування", принятому 9 грудня 2019 року.

Також у вказаному документі, зокрема, йдеться про те, що обидва рішення КСУ стосуються деяких ключових проблем, порушуваних Європейською комісією за демократію через право та підкреслюють важливість її висновку.

"Також зазначено, що рішення Конституційного Суду України чітко вказують, що судова реформа може продовжуватися лише за умови, якщо вона не суперечить Конституції та враховує провідні європейські стандарти у цій галузі. Відтак, у перспективі поточної судової реформи, рішення Конституційного Суду України вимагають від влади чіткого бачення напряму, пріоритетності та подальших кроків, які слід здійснити", - зазначається у повідомленні.

Висновок департаменту правосуддя та правової співпраці при генеральному директораті з прав людини та верховенства права надає органам виконавчої та законодавчої влади України цінну можливість переглянути деякі пункти планованої реформи, що може виявитися проблематичним у контексті незалежності судової влади.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними низку положень закону Зеленського про судову реформу.