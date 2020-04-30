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Совет Европы предоставил оценку решению КСУ относительно судебной реформы Зеленского

Совет Европы предоставил оценку решению КСУ относительно судебной реформы Зеленского

Киев  •  УНН

 • 14833 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Совет Европы отметил, что решение Конституционного Суда Украины о судебной реформе Президента Владимира Зеленского четко указывает, что судебная реформа может продолжаться лишь при условии, если она не противоречит Конституции и учитывает ведущие европейские стандарты в этой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный Суд Украины поступило письмо главы департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханне Юнкер, в котором Суд проинформирован, что в рамках постоянного сотрудничества между Советом Европы и Украиной в сфере судебной реформы, департаментом правосудия и правового сотрудничества при генеральном директорате по правам человека и верховенства права осуществлена оценка двух, недавно принятых Конституционным Судом Украины решений, а именно: № 2-р/2020 от 18 февраля 2020 года и № 4-р/2020 от 11 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанную оценку разработал вовлеченный департаментом международный эксперт, который изучает решение Конституционного Суда Украины и их соответствие европейским стандартам относительно функционирования и организации судебной власти, а также рекомендациям, изложенным в заключении Венецианской комиссии CDL-AD (2019) 027-e "О правовой базе в Украине, регулирующей деятельность Верховного Суда и органов судебного самоуправления", принятому 9 декабря 2019 года.

Также в указанном документе, в частности, говорится о том, что оба решения КСУ касаются некоторых ключевых проблем, поднимаемых Европейской комиссией за демократию через право и подчеркивают важность вывода.

"Также указано, что решение Конституционного Суда Украины четко указывают, что судебная реформа может продолжаться лишь при условии, если она не противоречит Конституции и учитывает ведущие европейские стандарты в этой области. Следовательно, в перспективе текущей судебной реформы, решение Конституционного Суда Украины требуют от власти четкого видения направления, приоритетности и дальнейших шагов, которые следует осуществить", - отмечается в сообщении.

Вывод департамента правосудия и правового сотрудничества при генеральном директорате по правам человека и верховенства права предоставляет органам исполнительной и законодательной власти Украины ценную возможность пересмотреть некоторые пункты планируемой реформы, что может оказаться проблематичным в контексте независимости судебной власти.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона Зеленского о судебной реформе.

Украинские Национальные Новости

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