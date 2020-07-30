Рада ЄС запровадила санкції проти росіян за участь у кібератаках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у кібератаках на установи Євросоюзу. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Так, під обмеження потрапили Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников. Крім того, до списку санкцій потрапив Головний центр спеціальних технологій ГРУ Росії. За даними ЄС, росіяни є співробітниками російської військової розвідки. Їх підозрюють у кібератаках на Організацію по забороні хімічної зброї з використанням вірусів WannaCry і NotPetya.
Центр спеціальних технологій ГРУ керівництво Євросоюзу пов’язує з хакерським угрупованням Sandworm Team. Як стверджується, ця група атакувала різні урядові ресурси по всьому світу, а також енергосистему України.
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До санкційного списку потрапили також два громадянина Китаю і дві компанії з КНР.