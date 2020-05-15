Рада ЄС продовжила режим кіберсанкцій до 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Рада ЄС у четвер, 14 травня, продовжив дії "режиму кіберсанкцій" до 18 травня 2021 року. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Європейської Ради, передає УНН.
"Сьогодні Рада прийняла рішення про продовження ще на один рік, до 18 травня 2021 року, рамок обмежувальних заходів проти кібератак, що загрожують ЄС або його державам-членам", - йдеться в повідомленні.
Як відзначили європейські дипломати, основна мета продовження санкцій - це стримування і реагування на кібер-діяльність, спрямовану проти ЄС або його держав-членів. Обмежувальні заходи включають в себе заборону на в'їзд осіб в ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб.
"Рішення було прийнято через кілька днів після заяви Європейського Союзу та його держав-членів про зловмисну кіберактівність, яка використовує пандемію коронавірусу, і наголошено рішучість ЄС запобігати, стримувати і відповідати на недружні кібернетичні дії, в тому числі - в рамках більш широких зусиль ЄС у відповідь на кризу COVID-19", - сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, в результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького Бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайт даних, в тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп'ютерну систему Бундестагу довелося відключити на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п'ятирічної давності і прийшли до висновку, що до викрадення переписки можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (колишнім ГРУ).
На початку травня стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера Дмитра Бадіна, якого німецькі правоохоронці підозрюють в атаці на Бундестаг. Його також розшукує Федеральне бюро розслідувань США як учасника угруповання Fancy Bear, підозрюваного у втручанні в вибори президента.