Совет ЕС продлил режим киберсанкций до 2021 года

“Сегодня Совет принял решение о продлении еще на один год, до 18 мая 2021 года, рамок ограничительных мер против кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам”, — говорится в сообщении.

Как отметили европейские дипломаты, основная цель продления санкций — это сдерживание и реагирование на кибер-деятельность, направленную против ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд лиц в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц.

“Решение было принято через несколько дней после заявления Европейского Союза и его государств-членов о злонамеренной киберактивности, которая использует пандемию коронавируса, и подчеркнули решимость ЕС предотвращать, сдерживать и отвечать на недружественные кибернетические действия, в том числе — в рамках более широких усилий ЕС в ответ на кризис COVID-19”, — сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, в результате кибератаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году было похищено несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем с депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему Бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ).

В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на Бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участники группировки Fancy Bear, подозреваемого во вмешательстве в выборы президента.