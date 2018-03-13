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Рада ЄС на наступному засіданні зосередить увагу на ситуації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна стане однією з ключових тем для дискусій під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться 19 березня в Брюсселі. Про це йдеться в порядку денному на офіційному сайті Ради ЄС, передає УНН.

“Міністри закордонних справ обміняються думками щодо України. Верховний представник (Фредеріка Могеріні — ред.) доповідатиме міністрам щодо свого візиту до Києва 11-12 березня”, — йдеться в порядку денному.

Зазначається, що міністри також мають обговорити останні події, зокрема, які стосуються процесу реформ в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи

“Очікується, що міністри обговорять конфлікт у Східній Україні та відзначать 4-ту річницю незаконної анексії Криму”, — зазначено на сайті.

Окрім ситуації в Україні, під час засідання Рада зосередить увагу на питаннях Сирії та Ірану. Міністри закордонних справ також зустрінуться з головою МЗС Південної Кореї Кан Гьон Хва.

Як повідомляв УНН, Ф.Могеріні пообіцяла розглянути можливість направлення на Донбас другої місії послів ЄС.

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