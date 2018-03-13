Совет ЕС на следующем заседании сосредоточит внимание на ситуации в Украине

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина станет одной из ключевых тем для дискуссий во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится 19 марта в Брюсселе. Об этом говорится в повестке дня на официальном сайте Совета ЕС, передает УНН.