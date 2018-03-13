Совет ЕС на следующем заседании сосредоточит внимание на ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина станет одной из ключевых тем для дискуссий во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится 19 марта в Брюсселе. Об этом говорится в повестке дня на официальном сайте Совета ЕС, передает УНН.
“Министры иностранных дел обменяются мнениями по Украине. Верховный представитель (Фредерика Могерини — ред.) будет докладывать министрам о своем визите в Киев 11-12 марта”, — говорится в повестке дня.
Отмечается, что министры также должны обсудить последние события, в частности, касающихся процесса реформ в Украине.
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“Ожидается, что министры обсудят конфликт в Восточной Украине и отметят 4-ю годовщину незаконной аннексии Крыма”, — говорится на сайте.
Кроме ситуации в Украине, во время заседания Совет сосредоточит внимание на вопросах Сирии и Ирана. Министры иностранных дел также встретятся с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
Как сообщал УНН, Ф.Могерини пообещала рассмотреть возможность направления на Донбасс второй миссии послов ЕС.