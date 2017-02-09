Рада встановила термін повноважень старости
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада встановила термін повноважень старости. Парламентарі підтримали відповідний законопроект у другому читанні та в цілому, передає кореспондент УНН.
Законопроект визначає, що староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
Передбачається, що староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень. При цьому передбачається можливість відкликання старости з посади за народною ініціативою. Термін повноважень старост починається після складання ними присяги.
Також законом визначаються повноваження старости. Передбачається, що він бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу.
Нагадаємо, у вересні Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект щодо визначення статусу старости села, селища. Парламентарі підтримали його 238 голосами.