Рада установила срок полномочий старосты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховная Рада установила срок полномочий старосты. Парламентарии поддержали соответствующий законопроект во втором чтении и в целом, передает корреспондент УНН.
Законопроект определяет, что староста является выборным должностным лицом местного самоуправления.
Предполагается, что староста избирается жителями села, поселка (сел, поселков), расположенного на территории соответствующего старостинского округа, на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования в порядке, определенном законом, и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Срок полномочий старосты, избранного на очередных выборах, составляет пять лет, кроме случаев досрочного прекращения его полномочий. При этом предусматривается возможность отзыва старосты от должности по народной инициативе. Срок полномочий старост начинается после принятия ими присяги.
Также законом определяются полномочия старосты. Предполагается, что он участвует в осуществлении контроля за использованием объектов коммунальной собственности, расположенных на территории соответствующего старостинского округа.
Напомним, в сентябре Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о определения статуса старосты села, поселка. Парламентарии поддержали его 238 голосами.