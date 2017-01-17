Рада встановила день добровольця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада встановила день добровольця. Відповідний проект постанови підтримали 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що день добвольця буде відзначатися 14 березня.
Постановою Кабміну рекомендується розробити план заходів для належного вшанування подвигу українських добровольців:
проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та про участь в них добровольчих формувань;
забезпечення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України широкого висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.
Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада спростила можливість будівництва більшості об’єктів. Парламентарі 238 голосами схвалили у другому читанні та в цілому відповідні зміни до законодавства.
Крім того, Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати.
Також нардепи відхилили кошторис ВР на 2017 рік і таким чином залишили чинним розмір зарплат депутатів та спікера.