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Рада установила день добровольца

Рада установила день добровольца

Киев • УНН

 • 12400 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада установила день добровольца. Соответствующий проект постановления поддержали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Предполагается, что день украинского добровольца будет отмечаться 14 марта.

Постановлением Кабмина рекомендуется разработать план мероприятий для чествования подвига украинских добровольцев:

проведение в учебных заведениях, воинских частях, учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях гражданского протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, и об участии в них добровольческих формирований;

обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.

Напомним, 17 января Верховная Рада упростила возможность строительства большинства объектов. Парламентарии 238 голосами приняли во втором чтении и в целом соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата.

Также нардепы отклонили смету ВР на 2017 год и таким образом оставили действующим размер зарплат депутатов и спикера.

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