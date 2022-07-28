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Рада врегулювала процедуру обміну військовополонених

Рада врегулювала процедуру обміну військовополонених

Київ • УНН

 • 148894 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Верховна Рада сьогодні в цілому ухвалила законопроект, спрямований на врегулювання процедури обміну військовополонених, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

Йдеться про законопроект 7436-д, який врегульовуються особливості кримінальної відповідальності та кримінального провадження щодо осіб, стосовно яких ухвалено рішення про обмін їх як військовополонених, повідомив нардеп Павло Фролов.

При цьому нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що запроваджується нове поняття: "особа, щодо якої прийнято рішення про обмін як військовополоненого" - це будь-яка особа, що включена відповідним уповноваженим органом у список на обмін як військовополоненого.

"Такі зміни спрощують умови для обміну полоненими в умовах війни", - наголосив Гончаренко.

З його слів, рішення про обмін такої особи є підставою для припинення кримінального провадження, а також звільнення від відбування покарання.

Доповнення

У квітні Кабінет міністрів України затвердив порядок тримання військовополонених. Зокрема Мін'юсту було доручено визначити та перепрофілювати установи виконання покарань під табори для тримання військовополонених.

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