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Рада урегулировала процедуру обмена военнопленных

Рада урегулировала процедуру обмена военнопленных

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада сегодня в целом приняла законопроект, направленный на урегулирование процедуры обмена военнопленных, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте 7436-д, который регулирует особенности уголовной ответственности и уголовного производства в отношении лиц, в отношении которых было принято решение об обмене их как военнопленных, сообщил нардеп Павел Фролов.

При этом нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что вводится новое понятие: "лицо, в отношении которого принято решение об обмене как военнопленного" - это любое лицо, включенное соответствующим уполномоченным органом в список на обмен в качестве военнопленного.

"Такие изменения упрощают условия для обмена пленными в условиях войны", - подчеркнул Гончаренко.

По его словам, решение об обмене такого лица является основанием для прекращения уголовного производства, а также освобождения от отбывания наказания.

Дополнение

В апреле Кабинет министров Украины утвердил порядок содержания военнопленных. В частности, Минюсту было поручено определить и перепрофилировать учреждения исполнения наказаний под лагеря для содержания военнопленных.

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