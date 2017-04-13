Рада врегулювала приватну детективну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада врегулювала приватну детективну діяльність. Парламентарі 261 голосом ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законом передбачається, що приватний детектив – фізична особа - підприємець, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом, приватна детективна (розшукова) діяльність визначається як дозволена Мін'юстом діяльність приватних детективів або об’єднань приватних детективів щодо надання замовникам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.
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Законом встановлено, що приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
Встановлюється також, що регулятором діяльності приватних детективів є Міністерство юстиції.