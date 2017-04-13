Рада урегулировала частную детективную деятельность

Законом предусматривается, что частный детектив - физическое лицо - предприниматель, осуществляющее частную детективную (розыскную) деятельность по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, частная детективная (розыскная) деятельность определяется как разрешенная Минюстом деятельность частных детективов или объединений частных детективов о предоставлении заказчикам на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.

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Законом установлено, что частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, прошел соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельности.

Устанавливается также, что регулятором деятельности частных детективов является Министерство юстиции.