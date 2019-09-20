Рада внесла зміни до календарного плану ІІ сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада внесла зміни до календарного плану другої сесії парламенту. Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №2158 про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії ВРУ 9-го скликання передбачає проведення пленарних засідань в період з 1 по 4 жовтня, а з 7 по 11 жовтня – роботу в комітетах, тоді як попередній план передбачав сесійний тиждень з 7 по 11 жовтня.
У той же час, на думку низки опозиційних народних депутатів, за три тижні роботи парламенту 9-го скликання це вже 4-й календарний план, який подається для голосування. Нардепи не згодні змінювати календарний план, оскільки запропоновані зміни співпадають з проведенням сесії ПАРЄ. Як наголосив нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), такі зміни необхідні монобільшості для того, щоб пошвидше ухвалити закон про столицю і провести вибори в Києві.
Нагадаємо, 13 вересня народні депутати не змогли ухвалити проект постанови №2137 про внесення змін до календарного плану проведення ІІ сесії Верховної Ради України 9-го скликання.