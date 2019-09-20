Рада внесла изменения в календарный план II сессии

Проект постановления №2158 о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии ВРУ 9-го созыва предусматривает проведение пленарных заседаний в период с 1 по 4 октября, а с 7 по 11 октября - работа в комитетах, тогда как предыдущий план предусматривал сессионную неделю с 7 по 11 октября.

В то же время, по мнению ряда оппозиционных народных депутатов, за три недели работы парламента 9-го созыва это уже 4-й календарный план, который подается для голосования. Нардепы не согласны менять календарный план, поскольку предложенные изменения совпадают с проведением сессии ПАСЕ. Как отметил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), такие изменения необходимы монобольшинству для того, чтобы поскорее принять закон о столице и провести выборы в Киеве.

Напомним, 13 сентября народные депутаты не смогли принять проект постановления №2137 о внесении изменений в календарный план проведения II сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.