Рада включила до порядку денного засідання кілька законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного засідання проекти законів щодо змін до закону про Державне бюро розслідувань і зміни щодо застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період. Такі рішення підтримали 250 і 296 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.
Зокрема, нардепи включили до порядку денного проект закону №2116 і №2116-1 про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР, а також проект закону №1224 про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період.
Ці проекти законів парламентарі розглянуть після обідньої перерви.
Також був включений проект закону №1231 і №1231-1 про верифікацію та моніторинг державних виплат. За це питання віддали голоси 268 нардепів.
Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до календарного плану другої сесії парламенту.