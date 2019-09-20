Рада включила в повестку дня заседания несколько законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня заседания проекты законов об изменениях в законе о Государственном бюро расследований и изменения по применению Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Такие решения поддержали 250 и 296 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.
В частности, нардепы включили в повестку дня проект закона №2116 и №2116-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, а также проект закона №1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период.
Эти проекты законов парламентарии рассмотрят после обеденного перерыва.
Также был включен проект закона №1231 и №1231-1 о верификации и мониторинге государственных выплат. За этот вопрос отдали голоса 268 нардепов.
Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план второй сессии парламента.