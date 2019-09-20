Рада включила в повестку дня заседания несколько законопроектов

В частности, нардепы включили в повестку дня проект закона №2116 и №2116-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, а также проект закона №1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период.

Эти проекты законов парламентарии рассмотрят после обеденного перерыва.

Также был включен проект закона №1231 и №1231-1 о верификации и мониторинге государственных выплат. За этот вопрос отдали голоса 268 нардепов.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план второй сессии парламента.