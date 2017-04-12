Рада визначила на законодавчому рівні поняття "національні види спорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада визначила на законодавчому рівні поняття "національні види спорту". За відповідний законопроект проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначив у своєму виступі під час розгляду питання міністр з питань молоді та спорту Ігор Жданов, за роки незалежності України почали відроджуватися і розвиватися види спорту, які зросли з українських традицій, серед яких є і відновлені види, засновані на вікових народних традиціях - бойовий гопак, спас, рукопашний бій, асгарда тощо.
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Він зазначив, що метою законопроекту є необхідність визначення на законодавчому рівні поняття національних видів спорту. На його переконання, це дасть можливість розвивати такі види спорту.
Законопроектом передбачено, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, яка реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.