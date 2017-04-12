Рада определила на законодательном уровне понятия "национальные виды спорта"

Как отметил в своем выступлении во время рассмотрения вопроса министр по вопросам молодежи и спорта Игорь Жданов, за годы независимости Украины начали возрождаться и развиваться виды спорта, которые выросли из украинских традиций, среди которых есть и восстановленные виды, основанные на вековых народных традициях - боевой гопак , спас, рукопашный бой, асгарда и тому подобное.

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Он отметил, что целью законопроекта является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта. По его убеждению, это даст возможность развивать такие виды спорта.

Законопроектом предусмотрено, что в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствует развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере физической культуры и спорта.