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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рада вирішила провести слухання щодо формування прожиткового мінімуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі вирішили 18 грудня провести парламентські слухання щодо формування прожиткового мінімуму в Україні. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів під час засідання, передає кореспондент УНН.

Рада вирішила провести слухання щодо формування прожиткового мінімуму

На думку авторів законопроекту, проведення парламентських слухань дозволить всебічно обговорити проблемні питання формування прожиткового мінімуму, напрацювати обґрунтовані рекомендації з метою визначення чітких завдань щодо проведення в Україні державної соціальної політики, спрямованої на забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне нову редакцію законопроекту про столицю України, а також проекти постанов, зокрема, щодо формування прожиткового мінімуму.

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