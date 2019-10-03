Рада вирішила провести слухання щодо формування прожиткового мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі вирішили 18 грудня провести парламентські слухання щодо формування прожиткового мінімуму в Україні. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів під час засідання, передає кореспондент УНН.
На думку авторів законопроекту, проведення парламентських слухань дозволить всебічно обговорити проблемні питання формування прожиткового мінімуму, напрацювати обґрунтовані рекомендації з метою визначення чітких завдань щодо проведення в Україні державної соціальної політики, спрямованої на забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне нову редакцію законопроекту про столицю України, а також проекти постанов, зокрема, щодо формування прожиткового мінімуму.