Рада решила провести слушания по формированию прожиточного минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии решили 18 декабря провести парламентские слушания по формированию прожиточного минимума в Украине. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов во время заседания, передает корреспондент УНН.
По мнению авторов законопроекта, проведение парламентских слушаний позволит всесторонне обсудить проблемные вопросы формирования прожиточного минимума, наработать обоснованные рекомендации с целью определения четких задач по проведению в Украине государственной социальной политики, направленной на обеспечение конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень.
Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума.