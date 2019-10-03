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Рада решила провести слушания по формированию прожиточного минимума

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии решили 18 декабря провести парламентские слушания по формированию прожиточного минимума в Украине. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов во время заседания, передает корреспондент УНН.

Рада решила провести слушания по формированию прожиточного минимума

По мнению авторов законопроекта, проведение парламентских слушаний позволит всесторонне обсудить проблемные вопросы формирования прожиточного минимума, наработать обоснованные рекомендации с целью определения четких задач по проведению в Украине государственной социальной политики, направленной на обеспечение конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума.

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