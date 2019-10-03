Рада вирішила преміювати молодь за розвиток парламентаризму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Законодавці ухвалили постанову про присудження у 2018 році премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №2156 про присудження у 2018 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування передбачає нагородження 8 молодих людей з різних сфер діяльності й двох громадських організацій.
Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні 3 жовтня розгляне нову редакцію законопроекту про столицю України, а також проекти постанов, зокрема, щодо формування прожиткового мінімуму.