Рада решила премировать молодежь за развитие парламентаризма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Законодатели приняли постановление о присуждении в 2018 году премии Верховной Рады за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект постановления №2156 о присуждении в 2018 году премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления предусматривает награждение 8 молодых людей из разных сфер деятельности и двух общественных организаций.
Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 3 октября рассмотрит новую редакцию законопроекта о столице Украины, а также проекты постановлений, в частности, по формированию прожиточного минимума.