Рада викликає на звіт очільників ДПЗКУ та "Хліб України"

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Виконувач обов'язків голови Державної продовольчо-зернової корпорації України Дмитро Гавриш прозвітує перед Верховною Радою про свою діяльність. "На килим" також викличуть і директора ДАК "Хліб України". Про це у коментарі УНН розповів голова підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Петро Юрчишин.