Рада вызывает на отчет руководителей ГПЗКУ и "Хлеб Украины"

"Во время прошлого комитетского собрания народные депутаты в закрытом режиме подняли вопрос о том, чтобы руководители государственных предприятий, в том числе ГПЗКУ и ГАК "Хлеб Украины", отчитались о своей деятельности. В ближайшее время мы включим данный вопрос в повестку дня и пригласим руководителей этих структур. Хотим услышать и, в частности, о китайских деньгах. Нас этот вопрос очень волнует. Но пока не будет отчета, мы не имеем права давать оценку деятельности руководителей этих структур", - сказал он.

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Нардеп рассказал, что на днях в ВР был заслушан отчет о деятельности НАК "Украгролизинг". В итоге нардепы решили, что и.о. главы предприятия не соответствует занимаемой должности.

"Подобных руководителей государственных предприятий - множество. Мы, как нардепы, не можем уволить их с должности. Но мы вправе рекомендовать Кабмину это сделать. Нельзя, чтобы из-за таких руководителей и их статуса на государственных предприятиях уничтожалась экономика Украины", - сказал он.

Напомним, по настоянию Китая на днях были арестованы средства на банковских счетах ГПЗКУ, и это может привести к остановке работы предприятия.

Как пишут СМИ, к ухудшению отношений между украинской и китайской сторонами в ситуации вокруг полуторамиллиардного кредита ГПЗКУ привело нежелание предприятия выполнять взятые на себя кредитные обязательства. По крайней мере, именно такие предположения возникли у представителей КНР, когда им стало известно о выводе активов зерновой компании (через суды) в обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины".

Добавим, что в сентябре КМУ назначил нового и.о. главы ГПЗКУ. И им стал человек, работавший на экс-регионала Продивуса - Дмитрий Гавриш. Последний ранее никогда не имел опыта работы ни в зерновой корпорации, ни в зерновой отрасли в целом.