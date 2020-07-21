Рада відправила на доопрацювання законопроект про розвідку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України направила на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект №2412-д про розвідку. Відповідне рішення підтримали 231 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
У висновку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться, що законопроект спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.
Зазначається, що під час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 538 поправок, з яких 306 враховано, а 232 відхилено.
Також у законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ стосовно визначення термінів та конкретизації окремих положень проекту. Зокрема, СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, натомість, з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів, СБУ визначено як суб’єкт розвідувального співтовариства.
Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу президентський законопроект про розвідку №2412-д.