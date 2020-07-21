Рада отправила на доработку законопроект о разведке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89559 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106998 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111868 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141820 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113520 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136149 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103057 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Рада отправила на доработку законопроект о разведке

Рада отправила на доработку законопроект о разведке

Киев  •  УНН

 • 18936 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение законопроект №2412-д о разведке. Соответствующее решение поддержали 231 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

В заключении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится, что законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

Отмечается, что при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 538 поправок, из которых 306 учтено, а 232 отклонены.

Также в законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ относительно определения сроков и конкретизации отдельных положений проекта. В частности, СБУ исключена из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, СБУ определено как субъект разведывательного сообщества.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу президентский законопроект о разведке №2412-д.

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