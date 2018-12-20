Рада "відклала" ухвалення антирейдерського закону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України відправила законопроект №8121 щодо протидії рейдерству на повторне друге читання в комітет. "За" відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Оскільки за ухвалення законопроекту в цілому проголосувало 208 депутатів з 226 необхідних, голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував відправити законопроект на доопрацювання в комітет. Це рішення було підтримано парламентом.
Документ покликаний забезпечити захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігти протиправному поглинанню і захопленню підприємств.
Зокрема, в ньому передбачені норми, які дозволяють власнику вносити до реєстру прав заборону реєстрації оренди без нотаріального посвідчення договору.
Документ вводить два види договорів на оренду: з пролонгацією та без. Якщо договір без пролонгації, то після закінчення терміну його дії, він автоматично вилучається з реєстру прав. Якщо договір з пролонгацією, то для вилучення його з реєстру прав потрібна буде письмова заява орендаря або орендодавця про припинення договору, але тільки після завершення терміну дії цього договору.
Окрім цього, законопроект зобов'язує перевести усі документи на землі, які є в паперовому вигляді, в електронну форму.
Як повідомляв УНН, у серпні цього року Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запобігання рейдерству земель.