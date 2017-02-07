Рада відхилила законопроект про видобуток бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада відхилила законопроект про видобуток бурштину, який, на думку авторів, сприяв би легалізації його видобутку. Відповідний рішення підтримали лише 158 народних депутатів за мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачалося запровадження біржового механізму продажу бурштину. Також пропонувалося впровадити дозвіл на видобуток сонячного каменю терміном до 10 років.
Крім цього, передбачалося впровадити оподаткування видобутку бурштину, що, за розрахунками уряду, дозволило б залучити до бюджету мільярди гривень.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання і шосту сесію українського парламенту восьмого скликання.