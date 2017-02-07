Рада отклонила законопроект о добыче янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада отклонила законопроект о добыче янтаря, который, по мнению авторов, способствовал бы легализации его добычи. Соответствующие решение поддержали только 158 народных депутатов при минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривалось введение биржевого механизма продажи янтаря. Также предлагалось ввести разрешение на добычу солнечного камня сроком до 10 лет.
Кроме этого, предполагалось внедрить налогообложение добычи янтаря, что, по расчетам правительства, позволило бы привлечь в бюджет миллиарды гривен.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.