Рада отклонила законопроект о добыче янтаря

Законопроектом предусматривалось введение биржевого механизма продажи янтаря. Также предлагалось ввести разрешение на добычу солнечного камня сроком до 10 лет.

Кроме этого, предполагалось внедрить налогообложение добычи янтаря, что, по расчетам правительства, позволило бы привлечь в бюджет миллиарды гривен.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.