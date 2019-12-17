Рада відхилила постанову про виконання рішень КСУ у сфері соцзахисту населення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення, відповідно до подання комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №2124 про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення має на меті забезпечення виконання низки рішень Конституційного Суду України і законів України у сфері соціального захисту населення.
Проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України невідкладно: прийняти нормативно-правові акти, привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із деякими законами України, з урахуванням положень, які відновили свою чинність на підставі зазначених рішень Конституційного Суду України.
Окрім того, Кабміну пропонується подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік для забезпечення виконання положень зазначених законів.
Додамо, що комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вручив у ВР подання про відхилення даної постанови.
Примітно, що серед низки ініціаторів законопроекту, зокрема, нардепи Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила за основу проект закону №1197 щодо соціального захисту ветеранів війни. Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів України.