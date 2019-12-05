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Рада ухвалила за основу законопроект щодо соціального захисту ветеранів війни

Рада ухвалила за основу законопроект щодо соціального захисту ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила за основу проект закону №1197 щодо соціального захисту ветеранів війни. Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №1197 про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців, зокрема шляхом встановлення правових підстав для проведення перерахунку грошового забезпечення сім’ям тих військовослужбовців Збройних Сил України.

Окрім того, законопроектом передбачається перерахунок грошового забезпечення військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

Таким чином, на думку авторів законопроекту, буде досягнута мета забезпечення рівності прав військовослужбовців на належне грошове забезпечення.

Також нардепи скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України.

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

Українські Національні Новини

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