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Рада приняла за основу законопроект относительно социальной защиты ветеранов войны

Рада приняла за основу законопроект относительно социальной защиты ветеранов войны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла за основу проект закона №1197 о социальной защите ветеранов войны. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1197 о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий предусматривает усиление социальной защиты военнослужащих, в том числе путем установления правовых оснований для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается перерасчет денежного обеспечения военнослужащих других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

Таким образом, по мнению авторов законопроекта, будет достигнута цель обеспечения равенства прав военнослужащих на надлежащее денежное довольствие.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

Украинские Национальные Новости

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