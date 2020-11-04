Рада уточнила порядок передачі в оренду водних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 0853 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками передбачає:
— ліквідацію колізії окремих положень статті 51 Водного кодексу України щодо передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою під ними;
— сприяння спрощенню процедури укладення договорів оренди водних об’єктів, збільшення кількості орендарів водних об’єктів, сприяння оптимізації виробництва та збільшення видобутку рибної продукції, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів;
— встановлення додаткового захисту прав сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які використовують у своєму виробництві зрошувальне землеробство.
Нагадаємо, у фракції “Слуга народу” місяць тому заявили, що законопроект про внутрішній водний транспорт планується розглянути найближчим часом.