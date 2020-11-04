Рада уточнила порядок передачи в аренду водных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект № 0853 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками предусматривает:
— ликвидацию коллизии отдельных положений статьи 51 Водного кодекса Украины относительно передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельным участком под ними;
— содействие упрощению процедуры заключения договоров аренды водных объектов, увеличение количества арендаторов водных объектов, содействие оптимизации производства и увеличение добычи рыбной продукции, поступлению дополнительных средств в государственный и местный бюджеты;
— установление дополнительной защиты прав сельхозтоваропроизводителей, фермерских хозяйств, физических лиц-предпринимателей, которые используют в своем производстве орошаемое земледелие.
Напомним, во фракции “Слуга народа” месяц назад заявили, что законопроект о внутреннем водном транспорте планируется рассмотреть в ближайшее время.