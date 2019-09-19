Рада ухвалила зміни до закону про публічні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до закону про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до закону “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель пропонує ввести, зокрема, обов’язкову звітність щодо всіх закупівель, починаючи з 0 гривень.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечить гармонізацію правил публічних закупівель згідно із стандартами Європейського Союзу в частині імплементації нових елементів регулювання публічних закупівель та удосконалення вже існуючих, спрямованих на підвищення ефективності здійснення публічних закупівель, що забезпечить прозорість їх здійснення, розвиток конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні.
Під час обговорення правок до законопроекту народні депутати виявили плутанину у розданих їм матеріалах. Для того, щоб розібратися у законопроекті, спікер ВРУ Дмитро Разумков оголошував перерву в засіданні.
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу зміни до закону про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів.